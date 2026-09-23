Об успешной зачистке вражеских позиций бойцами бригады "Азов" в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, россияне накапливали резервы в течение всего лета, планируя сформировать так называемую "южную клешню" для окружения Славянско-Краматорской агломерации.

Как сорвали планы оккупантов

Захватчики пытались прорваться к ключевым логистическим путям, ведущим в направлении Дружковки и Доброполья. Однако украинские защитники нанесли им серьезные потери и заставили отказаться от этих намерений.

Мы снова общаемся, когда "Азов" уже публично объявил о том, что уничтожил соответствующие российские силы, которые должны были атаковать Дружковку и Добропольский участок фронта,

– Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии.

Сейчас Силы обороны добиваются важных оперативно-тактических успехов на этом участке фронта. Главным фактором, сдерживающим продвижение противника, остается постоянное уничтожение его тылового обеспечения и складов. В то же время военный призвал украинцев соблюдать режим информационной тишины, чтобы дать армии возможность и дальше переигрывать врага.

Обратите внимание. Полную версию интервью с пресс-секретарем Украинской добровольческой армии можно прочитать на сайте 24 Канала по этой ссылке.

Ситуация в Донецкой области

Напомним, ранее мы писали, что на Добропольском направлении россияне активно используют густую зеленку для продвижения небольшими пехотными группами.

Также украинские подразделения успешно ослепили российскую разведку, что позволило начать наступательную операцию "Вивальди".