Про успішну зачистку ворожих позицій бійцями бригади "Азов" в ефірі 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, росіяни накопичували резерви протягом усього літа, плануючи сформувати так звану "південну клешню" для оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Як зірвали плани окупантів

Загарбники намагалися прорватися до ключових логістичних шляхів, які ведуть у напрямку Дружківки та Добропілля. Однак українські захисники завдали їм серйозних втрат і змусили відмовитися від цих намірів.

Ми знову-таки спілкуємося, коли Азов вже публічно оголосив інформацію про те, що він знищив відповідні російські сили, які мали би атакувати на Дружківку і Добропільський відтинок фронту,

– Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії.

Зараз Сили оборони мають важливі оперативно-тактичні успіхи на цій ділянці фронту. Головним фактором, який стримує просування противника, залишається постійне знищення його тилового забезпечення та складів. Водночас військовий закликав українців дотримуватися режиму інформаційної тиші, щоб дати армії можливість і далі перегравати ворога.

Зверніть увагу. Повну версію інтерв'ю з речником Української добровольчої армії можа читати на сайті 24 Каналу за цим посиланням.

Ситуація на Донеччині

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Добропільському напрямку росіяни активно використовують густу зеленку для просування малими піхотними групами.

Також українські підрозділи успішно засліпили російську розвідку, що дозволило розпочати наступальну операцію "Вівальді".