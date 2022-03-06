Украинские воины на Донбассе уничтожили 40 российских захватчиков и много их техники

Российская армия продолжает нести масштабные потери после подлого вторжения в Украину. Враг получил достойный отпор в зоне Операции объединенных сил.

В ООС сообщили об упорных боях на Луганском направлении. Также вблизи Северодонецка врагу не дают подойти к городу.

К теме Киевский КОРД снял на видео бой, в котором уничтожил два вражеских танка

6 марта воины Объединенных сил отправили гореть в аду:

40 российских захватчиков;

уничтожили 8 вражеских БМП;

1 МТЛБ;

Урал,

внедорожник;

большое количество артиллерийских систем.

Разбитая техника врага / Фото ООС

Разбитая техника врага / Фото ООС

Разбитая техника врага / Фото ООС

Разбитая техника врага / Фото ООС

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!