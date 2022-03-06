Украинские воины на Донбассе уничтожили 40 российских захватчиков и много их техники

6 марта 2022 , 22:37
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Источник:

ООС

Российская армия продолжает нести масштабные потери после подлого вторжения в Украину. Враг получил достойный отпор в зоне Операции объединенных сил.

В ООС сообщили об упорных боях на Луганском направлении. Также вблизи Северодонецка врагу не дают подойти к городу.

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6 марта воины Объединенных сил отправили гореть в аду:

  • 40 российских захватчиков;
  • уничтожили 8 вражеских БМП;
  • 1 МТЛБ;
  • Урал,
  • внедорожник;
  • большое количество артиллерийских систем.

Разбитая техника врага / Фото ООС

Разбитая техника врага / Фото ООС

Разбитая техника врага / Фото ООС

Разбитая техника врага / Фото ООС

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Автор: Михайло Гема