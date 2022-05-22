Украинские воины эффектно уничтожили вражескую БМП: видео феерического наказания
22 мая 2022 , 08:35Читати новину українською
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Защитники Украины продолжают уничтожать вражескую технику пришедших на нашу землю россиян. Благодаря работе наших бойцов, враг недосчитался еще одного БМП.
Эффектное видео уничтожения вражеской техники было опубликовано в службе связей с общественностью 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
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Бойцы 59-й бригады пообещали непременно продолжить радовать украинцев новыми достижениями на фронте.
"Зло феерически наказано. Оператору – "Оскара", – отметили в службе связей.
Уничтожение вражеской техники: смотрите видео
Как ВСУ уничтожают вражескую технику
- Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили 3 вражеские ракеты . Атаковали также и тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".
- На Востоке кафиры потеряли БМП, миномет и еще 28 своих бойцов. По меньшей мере 4 единицы вражеской техники превратились в металлолом.
- 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ установила военный рекорд. Только через 2 дня они уничтожили более 70 единиц вражеской техники.
Какая ситуация на фронтах: данные Генштаба ВСУ
- В Северском направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях.
- На Слобожанском направлении кафиры ведут боевые действия, чтобы удержать занимаемые рубежи на Харьковском направлении и не допустить выход наших войск на государственную границу. Группировки россиян готовятся к возобновлению наступления на Славянском направлении.
- В Донецком направлении россияне пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.
- На Бахмутском направлении , при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевке, боевые действия продолжаются. На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях кафиры пытались закрепиться на занимаемых рубежах. Такая же ситуация и в Южнобужском направлении.
- На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения. Оккупанты сосредоточили усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.