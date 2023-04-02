Так, украинские защитники подробно показали трофейную каску российских захватчиков. Соответствующее видео уже распространилось в сети, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Экипировку покупают сами, а над российскими новостями смеются: исповедь оккупанта из Мариуполя
В каких шлемах воюют оккупанты
На обнародованном видео можно увидеть, что шлем захватчика якобы сделан в 2022 году. Об этом даже сказано на этикетке. Однако на самом деле под подложкой написано, что каска 1953 года выпуска – там даже стоят заводские штампы.
Это указывает на то, что у оккупантов не только старая техника, которая старше даже Путина, но и экипировка. Очевидно, что шлемы, которым более 70 лет, вряд ли спасут головы террористов и поэтому их ждет путешествие на "концерт к Кобзону".
В каких касках воюют оккупанты: смотрите видео
Проблемы "второй армии мира"
- Ранее оккупант из Мариуполя пожаловался, что им приходится самим покупать экипировку на собственные средства.
- Оснащение оккупантов только ярче демонстрирует отношение России к своим военным как к пушечному мясу.
- Как известно, российские военные откровенно удивляются и завидуют экипировке украинцев. Ранее оккупанты "захватили" наш ящик с носками, и были в восторге, какие замечательные те носки – их можно носить, а потом из них можно делать что-то еще – какие-то тряпки. То есть экипировка ВСУ и "второй армии мира" – это просто земля и небо.