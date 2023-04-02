Так, українські захисники детально показали трофейну каску російських загарбників. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Екіпірування купують самі, а з російських новин сміються: сповідь окупанта з Маріуполя
В яких шоломах воюють окупанти
На оприлюдненому відео можна побачити, що шолом загарбника нібито зроблений у 2022 році. Про це навіть вказано на етикетці. Однак справді ж під підкладкою написано, що каска 1953 року випуску – там навіть стоять заводські штампи.
Це вказує на те, що в окупантів не тільки стара техніка, яка старіша навіть за Путіна, а й екіпірування. Очевидно ж, що шоломи, яким понад 70 років, навряд чи спасуть голови терористів і тому на них чекає подорож на "концерт до Кобзона".
В яких касках воюють окупанти: дивіться відео
Проблеми "другої армії світу"
- Раніше окупант з Маріуполя поскаржився, що їм доводиться самім купувати екіпірування за власні кошти.
- Оснащення окупантів лише яскравіше демонструє ставлення Росії до своїх військових як до гарматного м'яса.
- Як відомо, російські військові відверто дивуються та заздрять екіпіруванню українців. Раніше окупанти "захопили" наш ящик зі шкарпетками, і були у захваті, які чудові ті шкарпетки – їх можна носити, а потім з них можна робити щось іще – якісь ганчірки. Тобто екіпірування ЗСУ та "другої армії світу" – це просто земля і небо.