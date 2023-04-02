Так, українські захисники детально показали трофейну каску російських загарбників. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

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В яких шоломах воюють окупанти

На оприлюдненому відео можна побачити, що шолом загарбника нібито зроблений у 2022 році. Про це навіть вказано на етикетці. Однак справді ж під підкладкою написано, що каска 1953 року випуску – там навіть стоять заводські штампи.

Це вказує на те, що в окупантів не тільки стара техніка, яка старіша навіть за Путіна, а й екіпірування. Очевидно ж, що шоломи, яким понад 70 років, навряд чи спасуть голови терористів і тому на них чекає подорож на "концерт до Кобзона".

В яких касках воюють окупанти: дивіться відео

Проблеми "другої армії світу"