Украинские воины уничтожили 17 россиян и более десятка техники в Запорожье
Украинские бойцы продолжают давать отпор врагу, уничтожая российских оккупантов. Так, за сутки, 14 апреля, ликвидировали 11 захватчиков в Запорожье.
Об этом сообщили на странице командования Силы обороны Запорожского края.
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Благодаря слаженной работе и профессионализму наших бойцов удалось уничтожить:
- 11 оккупантов и еще 17 получили ранения;
- 13 единиц автомобильной техники.
Вместе с этим, уничтожен склад хранения боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.
Подразделения бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи, ведут оборонительные действия, нанося потери противнику,
– говорится в сообщении.
Украинские воины уничтожили 17 россиян в Запорожье: смотрите видео
Добавим, что 15 апреля город Васильевка на Запорожье пострадал от обстрелов российских оккупантов. В результате огня, который вели оккупанты, погиб один человек. Вероятно, россияне вели огонь со своих позиций в Михайловке и в Орлянском.
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