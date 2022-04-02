Украинские воины захватили российскую портативную систему спутниковой связи "Аурига"

На Севере Украины ВСУ захватили немало интересной техники оккупантов. Среди них, в частности, портативная система спутниковой связи "Аурига".

"Аурига-1.2В" является новейшей системой, обеспечивающей скоростную спутниковую связь. Об этом сообщили 2 апреля в Генштабе.

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Интересные трофеи украинские воины захватили на Севере Украины. В частности, это и российская портативная система спутниковой связи,

– говорится в сообщении.

Систему разработали в России в 2014 году.



Захваченная техника оккупантов / Фото Генштаба



ВСУ получили новые трофеи / Фото Генштаба



Всу захватили "Ауригу" / Фото Генштаба

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