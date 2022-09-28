Украинские войска могут быть в Крыму уже в середине 2023 года, – генерал Ходжес

Вооруженные силы Украины оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля еще до конца 2022 года. При этом к середине следующего года украинские воины могут войти уже в Крым.

В следующем году ВСУ уже будут в Крыму

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес подчеркнул, что уверен в том, что Украина вернет Крым.

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Я думаю, что мы увидим дальнейшее давление со стороны русских войск. Но я все же надеюсь, что до конца этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму.

– заявил он.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что у Украины есть план и она обязательно вернется в Крым.

Украина обязательно вернет Крым

Об освобождении Крыма от захватчиков активно начали говорить с тех пор, как на полуострове участился "хлопок".

Более того, главнокомандующий Валерий Залужный признал удары ВСУ по временно оккупированному Крыму. Он отметил, что контроль над полуостровом – основа успеха на Юге и даже на Востоке. Этим самым четко дал понять россиянам, что ВСУ вернет Крым.

Также с территории оккупированного Крыма начали массово бежать граждане россии. Это распространяется как на туристов, так и россиян, решивших там поселиться. Они все понимают, что скоро наступит "момент Х".

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