ВСУ остановили продвижение россиян на Купянском направлении, – комбат 92-й ОШБр

Объединенная работа бригад и специальных групп остановила продвижение врага в Купянске. Также защитники пытаются уменьшить потенциал россиян, чтобы повлиять на будущие попытки врага наступать повторно.

Об этом сообщил командир Батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телеканала "Эспрессо".

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"В Купянске ситуация выглядит следующим образом: противник сконцентрировал значительное количество сил и средств для совершения ударных штурмовых действий", – отметил военный.

По его словам, за предыдущий период враг имел незначительные тактические успехи на поле боя, и сейчас ситуация изменилась.

За счет объединенной работы бригад, которые держат отрезок, специальных групп и других представителей Сил обороны, по моему убеждению, удалось в полной мере остановить продвижение врага,

– отметил он.

Защитники пытаются уничтожить потенциал врага

Кроме того, продолжается системная работа по максимальному уничтожению, с целью минимизации возможности противника к совершению ударно-штурмовых действий.

"Работаем над уничтожением ударно-штурмового потенциала. Это важная задача, чтобы противник не мог наращивать тот успех, который имел предварительно", – добавил Юрий Федоренко

При этом, по его уточнению, за последний период успехов противника на поле боя также не фиксируют.