Про це повідомив командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері телеканалу "Еспресо".

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"В Куп'янську ситуація виглядає наступним чином: противник сконцентрував значну кількість сил та засобів для вчинення ударних штурмових дій", – зазначив військовий.

За його словами, за попередній період ворог мав незначні тактичні успіхи на полі бою, та наразі ситуація змінилась.

За рахунок об'єднаної роботи бригад, які тримають відтинок, спеціальних груп та інших представників Сил оборони, за моїм переконанням, вдалося повною мірою зупинити просування ворога,

– зазначив він.

Захисники намагаються знищити потенціал ворога

Крім того, триває системна робота щодо максимального знищення, з метою мінімізації можливості противника до вчинення ударно-штурмових дій.

"Працюємо над знищенням ударно-штурмового потенціалу. Це важливе завдання, щоб противник не міг нарощувати той успіх, який мав попередньо", – додав Юрій Федоренко

При цьому, за його уточнення, за останній період успіхів противника на полі бою також не фіксують.