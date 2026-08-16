Об этом 24 Каналу рассказал командир 1-го ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов, отметив, какие потери понес враг в результате действий украинских защитников. Также он отметил территориальные достижения Сил обороны.

Проводится разведка на всю глубину

"Перун" отметил, что недавно была проведена мультидоменная операция, в ходе которой было ликвидировано 340 единиц вражеской техники, обеспечивавшей транспортную логистику.

Мы планировали освободить 40 квадратных километров, но достичь этих показателей не смогли. На данный момент освобождено 37 квадратных километров, и мы продолжаем наступательные действия. Поэтому в ближайшее время должны выйти на заданные показатели,

– подчеркнул командир 1 ОШП.

Интенсивность действий в рамках мультидоменной операции по нанесению удара по противнику на большую глубину и изоляции его транспортной логистики в настоящее время несколько снизилась из-за недостатка средств. По его словам, эти действия проводятся, но удары наносятся только по объектам критической военной инфраструктуры противника и при обнаружении ее значительного скопления.

Сейчас проводим разведку на всю глубину как воздушными средствами, так и в киберпространстве. Пытаемся выявить эти скопления противника. Однако интенсивность существенно снизилась, и продвижение по суше стараемся осуществлять максимально взвешенно, поскольку в последнее время было распоряжение приостановить комплектование нашего подразделения, пока продолжаются проверки. Чтобы не потерять потенциал подразделения, стараемся действовать осторожнее,

– отметил Дмитрий Филатов.

Ранее сообщалось, что динамика действий противника на юге снижается. Почему это происходит, неизвестно: может быть, из-за истощения его резервов или из-за смены тактики в пользу обороны.

"Пока что мы не видим истощения резервов противника, но ряд проблем, с которыми он был вынужден столкнуться на этом направлении, для него были явно неожиданными. И россияне пока не нашли решения. Поэтому противник понес серьезные потери в своих силах и средствах еще на расстоянии 50 километров от линии боевого соприкосновения и не смог обеспечить устойчивое продвижение своих войск", – подчеркнул он.

Военный рассказал об операциях, проводимых на Юге: смотрите видео

"Перун" продолжил, отметив, что те резервы, которые оккупанты планировали задействовать в бою непосредственно на линии боевого соприкосновения, они потеряли на подступах к ней. Поэтому им потребуется немного времени, чтобы восполнить потери и продолжить свои действия.

Напомним, что ранее Дмитрий Филатов отмечал, что на юге, на участке, где сосредоточены силы центра мультидоменных операций "Фаланга", динамика применения вражеских средств существенно снижается. Также интенсивность наступательных действий идет на спад, что дает украинским силам возможность продвигаться вперед.