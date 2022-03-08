Украинские защитницы обратились к женщинам России с призывом забрать своих мужчин из Украины

Украинки, защищающие нашу землю от захватнических рук оккупантов, обратились к женщинам России с просьбой забрать своих мужей и сыновей из нашего государства.

Сегодня, 8 марта, весь мир отмечает международный день борьбы за права женщин и международный мир. Поэтому наши защитницы решили записать видеообращение к женщинам и матерям России с просьбой призвать своих мужей, сыновей и братьев возвращаться домой.

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Наши защитники и защитницы дают последний шанс на жизнь российским оккупантам именно сегодня и предупреждают, что иначе их смерти будут на совести российских женщин.

Женщины России! Ваши мужья и сыновья вероломно и с оружием зашли на территорию Украины. В международный женский день мы дарим еще один день жизни вашим мужчинам. Я обращаюсь к вам, женщины! Задумайтесь! Война никому не нужна! Если вы хотите, чтобы ваши мужья и сыновья, отцы братья остались живы и здоровы – позвоните им! Пусть немедленно возвращаются домой! Иначе их смерти будут на вашей совести. Слава Украине!

– обратилась украинская защитница.

Видеообращение украинских защитниц:

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