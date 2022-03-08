Сьогодні, 8 березня, увесь світ святкує міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Тому наші захисниці вирішили записати відеозвернення до жінок та матерів Росії із проханням закликати своїх чоловіків, синів та братів повертатись додому.

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Наші захисники та захисниці дають останній шанс на життя російських окупантів саме сьогодні та попереджають, що в іншому випадку їхні смерті будуть на совісті російських жінок.

Жінки Росії! Ваші чоловіки та сини віроломно та зі зброєю зайшли на територію України. У міжнародний жіночий день ми даруємо ще один день на життя вашим чоловікам. Я звертаюсь до вас, жінки! Задумайтесь! Війна нікому не потрібна! Якщо ви хочете, щоб ваші чоловіки та сини, тати та брати залишились живими та здоровими – зателефонуйте їм! Нехай негайно повертаються додому! Бо в іншому випадку, їхні смерті будуть на вашій совісті. Слава Україні!

– звернулась українська захисниця.

Відеозвернення українських захисниць:

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