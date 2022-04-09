Украинские защитники ликвидировали уже 19 100 оккупантов

9 апреля 2022 , 09:03
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Источник:

Министерство обороны Украины

Вооруженные силы Украины уничтожили уже 19 100 российских оккупантов. Враг также потерял сотни единиц техники.

В Министерстве обороны Украины сообщили об общих боевых потерях противника по состоянию на 9 апреля и подчеркнули, что подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Боевые потери врага

  • личного состава – 19 100 человек,
  • танков – 705 единиц,
  • боевых бронированных машин – 1 895 единиц,
  • артиллерийских систем – 335 единиц,
  • РСЗО – 108 единиц,
  • средств ПВО – 55 единиц,
  • самолетов – 151 единица,
  • вертолетов – 136 единиц,
  • автомобильной техники – 1 363 единицы,
  • кораблей – 7 единиц,
  • цистерн с ГСМ – 76 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
  • специальной техники – 25.
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.


Боевые потери России на 9 апреля / Фото Министерство обороны

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Автор: Анастасія Лукашевська