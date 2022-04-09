Украинские защитники ликвидировали уже 19 100 оккупантов

Вооруженные силы Украины уничтожили уже 19 100 российских оккупантов. Враг также потерял сотни единиц техники.

В Министерстве обороны Украины сообщили об общих боевых потерях противника по состоянию на 9 апреля и подчеркнули, что подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Внимание Из "горячих точек" на 9 апреля согласовали 10 зеленых коридоров

Боевые потери врага

личного состава – 19 100 человек,

танков – 705 единиц,

боевых бронированных машин – 1 895 единиц,

артиллерийских систем – 335 единиц,

РСЗО – 108 единиц,

средств ПВО – 55 единиц,

самолетов – 151 единица,

вертолетов – 136 единиц,

автомобильной техники – 1 363 единицы,

кораблей – 7 единиц,

цистерн с ГСМ – 76 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

специальной техники – 25.

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.



Боевые потери России на 9 апреля / Фото Министерство обороны

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