Украинские защитники ликвидировали уже 19 100 оккупантов
9 апреля 2022 , 09:03Читати новину українською
Источник:Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины уничтожили уже 19 100 российских оккупантов. Враг также потерял сотни единиц техники.
В Министерстве обороны Украины сообщили об общих боевых потерях противника по состоянию на 9 апреля и подчеркнули, что подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Боевые потери врага
- личного состава – 19 100 человек,
- танков – 705 единиц,
- боевых бронированных машин – 1 895 единиц,
- артиллерийских систем – 335 единиц,
- РСЗО – 108 единиц,
- средств ПВО – 55 единиц,
- самолетов – 151 единица,
- вертолетов – 136 единиц,
- автомобильной техники – 1 363 единицы,
- кораблей – 7 единиц,
- цистерн с ГСМ – 76 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
- специальной техники – 25.
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Боевые потери России на 9 апреля / Фото Министерство обороны
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