Украинские защитники в ООС за сутки отразили 13 атак врага: уничтожили 300 россиян и технику
Источник:пресс-служба ООС
В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают давать отпор врагу. За сутки военнослужащие Украине не только отразили 13 атак рашистов, но и нанесли потери российским оккупантам.
Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение суток уничтожили 300 вражеских армейцев. Об этом сообщили в пресс-службе ООС вечером 21 марта.
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Кроме того, Вооруженные Силы Украины ликвидировали немало техники врага. Только за сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники уничтожили:
- 14 танков;
- 8 БМП;
- 2 МТ-ЛБ;
- 3 артиллерийские системы;
- 4 автомобиля.
Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 1 вражеский самолет и еще 1 подбили.
Как сообщили в пресс-службе ООС, защитники Мариуполя уничтожили 1 патрульный катер проекта 03160 "Раптор". Украинским военным также удалось ликвидировать российский комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!
– отметили в пресс-службе ООС.
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