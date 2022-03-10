Украинские защитники освободили село Мощун под Киевом и отбили атаку врага
Источник:Генштаб ВСУ
В Генштабе ВСУ рассказали последние новости с фронта. Наша армия с каждым днем достигает новых успехов.
В частности, в Генштабе рассказали, что происходит в направлении Киева. Там есть успехи.
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В Киев могут проникать диверсанты
В Генштабе предупреждают: не исключена подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев. Они могут находиться под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.
Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противника отбросили, населенный пункт освобожден,
– говорится в сообщении.
ВСУ отмечают, что ведут активную оборону.
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