Украинские защитники освободили село Мощун под Киевом и отбили атаку врага

В Генштабе ВСУ рассказали последние новости с фронта. Наша армия с каждым днем достигает новых успехов.

В частности, в Генштабе рассказали, что происходит в направлении Киева. Там есть успехи.

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В Киев могут проникать диверсанты

В Генштабе предупреждают: не исключена подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев. Они могут находиться под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.

Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противника отбросили, населенный пункт освобожден,

– говорится в сообщении.

ВСУ отмечают, что ведут активную оборону.

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