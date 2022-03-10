Зокрема, у Генштабі розповіли, що відбувається у напрямку Києва. Там є успіхи.

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До Києва можуть проникати диверсанти

У Генштабі попереджають: не виключена підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ. Вони можуть бути під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.

Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинули, населений пункт звільнили,

– мовиться у повідомленні.

ЗСУ наголошують, що ведуть активну оборону.



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