Украинские подразделения нанесли серьезный ущерб оккупантам. Захватчики потеряли много личного состава и техники.

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Горело много техники

Особенно эффективно сегодня отработала артиллерия. Украинским защитникам удалось уничтожить склад с боеприпасами и скопление личного состава и техники.

Общие потери врага на Востоке Украины за 2 мая:

личного состава – 75.

танков – 2.

БМП (боевая машина пехоты) – 6.

ББМ (боевая бронированная машина) – 5.

артиллерийских систем – 1.

минометных расчетов – 2.

АТ (артиллерийский тягач) – 3.

БПЛА (беспилотник) – 4.

специальная техника – 1.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, сейчас продолжаются активные боевые действия на Донецком и Слобожанском направлениях. Кроме того, на Изюмском направлении оккупанты до сих пор пытаются наступать на двух местах – Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Там они усиливают подразделения ствольной и реактивной артиллерией.

В Донецкой области захватчики хотят полностью установить контроль над Рубежным и Попасной, а также продвигаться в направлениях населенных пунктов Лиман и Северск.

Российские пропагандисты часто распространяют разную чепуху об "асвабаждении" жителей Донбасса. Однако, по словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, никто не причинил им столько боли, как Россия. Оккупанты буквально разрушают их города, где мирно жили сотни тысяч человек.

К примеру, только 1 мая захватчики 18 раз обстреливали населенные пункты в Луганской области. Как результат, они разрушили 28 домов: погибли трое мирных людей, еще трое получили ранения. Среди них – малолетний ребенок.

От боевых действий страдают и дети. По данным Офиса генпрокурора, состоянием на 2 мая россияне убили 219 детей с начала полномасштабного вторжения. По меньшей мере 205 получили ранения. Цифры не окончательны, ведь не всегда удается получить полную информацию с временно оккупированных территорий и из регионов, где продолжаются активные боевые действия.

Также 2 мая оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одессе. Там погиб 15-летний подросток.

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