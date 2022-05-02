Українські підрозділи завдали серйозної шкоди окупантам. Загарбники втратили багато особового складу й техніки.

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Горіло багато техніки

Особливо ефективно сьогодні відпрацювала артилерія. Українським захисникам вдалося знищити склад з боєприпасами та скупчення особового складу й техніки.

Загальні втрати ворога на Сході України за 2 травня:

особового складу – 75.

танків – 2.

БМП (бойова машина піхоти) – 6.

ББМ (бойова броньована машина) – 5.

артилерійських систем – 1.

мінометних розрахунків – 2.

АТ (артилерійський тягач) – 3.

БПЛА (безпілотник) – 4.

спеціальна техніка – 1.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, зараз тривають активні бойові дії на Донецькому та Слобожанському напрямках. Окрім цього, на Ізюмському напрямку окупанти досі намагаються наступати на двох місцях – Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Там вони посилюють підрозділи ствольною та реактивною артилерією.

На Донеччині загарбники хочуть повністю встановити контроль над Рубіжним та Попасною, а також – просуватися в напрямках населених пунктів Лиман та Сіверськ.

Російські пропагандисти часто поширюють різні нісенітниця про "асвабаждєнія" жителів Донбасу. Однак, за словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, ніхто не приніс їм стільки болю, як Росія. Окупанти буквально руйнують їхні міста, де мирно жили сотні тисяч людей.

До прикладу, лише упродовж 1 травня загарбники 18 разів обстрілювали населені пункти на Луганщині. Як результат, вони зруйнували аж 28 будинків: загинули троє мирних людей, ще троє – отримали поранення. Серед них – малолітня дитина.

Від бойових дій страждають і діти. За даними Офісу генпрокурора, станом на 2 травня росіяни вбили 219 дітей з початку повномасштабного вторгнення. Щонайменше 205 – отримали поранення. Цифри не є остаточними, адже не завжди вдається отримати повну інформацію з тимчасово окупованих територій та з регіонів, де тривають активні бойові дії.

Також 2 травня окупанти знову завдали ракетний удар по Одесі. Там загинув 15-річний підліток.

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