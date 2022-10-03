Заправят слезами врага и вперед: ВСУ показали отобранный у врага "Солнцепек"

3 октября 2022 , 18:58
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Источник:

СтратКом ВСУ

Украинские защитники не только уничтожают российскую технику, но и захватывают исправное вооружение как трофей. Затем используют в боях против оккупантов. Уже вскоре снарядами к врагу вернется и "Солнцепек".

Подробное обозрение затрофеенной российской техники показали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

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"Вот такие нам подарки оставляют"

Украинские воины показали тяжелую огневую систему "Солнцепок". Наши защитники отметили, что это затрофеенная в боях российская техника. "Солнцепек" исправен и заряжен.

Вот такие нам подарочки оставляют. Спасибо,
– отметил воин.

Обзор российского украинского "Солнцепека": смотрите видео

Уже в скором времени эта огневая система будет бить по оккупантам.

Что известно о ТОС "Солнцепек"

Эта огнеметная система имеет калибр 220 миллиметров. Ее относят к тяжелому вооружению.

"Солнцепек" предназначен для выведения из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объемным взрывом. А еще для уничтожения живой силы противника, расположенной в открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Эта система стреляет зажигательными или термобарическими боеприпасами. Уничтожение производится полем высокой температуры и избыточным давлением.

Сколько ТОС "Солнцепек" уже затрофеили ВСУ: что известно

  • Наши воины затрофеили еще один "Солнцепок" раньше – еще в марте на Харьковщине.
  • Вскоре в апреле 2022 года украинские защитники применили эту тяжелую огнеметную систему против врага. Отметим, что именно этим вооружением очень гордились в России. Впрочем, это не помешало нашим воинам ее захватить.
  • В мае еще один "Солнцепек" захватили чеченские бойцы, помогающие украинцам бороться с российским нашествием.

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Автор: Юлія Лобурак