Заправят слезами врага и вперед: ВСУ показали отобранный у врага "Солнцепек"

Подробное обозрение затрофеенной российской техники показали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

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Украинские воины показали тяжелую огневую систему "Солнцепок". Наши защитники отметили, что это затрофеенная в боях российская техника. "Солнцепек" исправен и заряжен.

Вот такие нам подарочки оставляют. Спасибо,

– отметил воин.

Уже в скором времени эта огневая система будет бить по оккупантам.

Что известно о ТОС "Солнцепек"

Эта огнеметная система имеет калибр 220 миллиметров. Ее относят к тяжелому вооружению.

"Солнцепек" предназначен для выведения из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объемным взрывом. А еще для уничтожения живой силы противника, расположенной в открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Эта система стреляет зажигательными или термобарическими боеприпасами. Уничтожение производится полем высокой температуры и избыточным давлением.