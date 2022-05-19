Украинские защитники с помощью "Перуна" успешно приземлили 2 вражеских беспилотника

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Недавно они успешно уничтожили два вражеских беспилотника.

Результаты работы продемонстрировали военные из подразделений противовоздушной обороны 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины вместе с представителями территориальной обороны.

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Минус две "птички" у оккупантов

Украинские военные эффектно уничтожили два российских беспилотника "Орлан-10" с помощью польского переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".

В частности, недавно, благодаря слаженной работе в одном из районов ведения боевых действий, они навсегда приземлили два многоцелевых беспилотных авиационных комплекса "Орлан-10". Вместе к победе! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!

– отмечают в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Как украинские военные уничтожили два вражеских беспилотника "Орлан-10": смотрите видео

Потери российских оккупантов в войне с Украиной

По состоянию на 19 мая Вооруженные Силы Украины уничтожили 28 500 российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения. За минувшие сутки, 18 мая, украинские военные ликвидировали 200 оккупантов. Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ. Добавим, что эти цифры ориентировочные, ведь сложно подсчитать точное количество потерь врага из-за чрезвычайно интенсивных боевых действий.

Больше всего потерь российские захватчики понесли на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях. По состоянию на 19 мая враг пытается наступать на Донетчине и Луганщине, в частности вблизи Северодонецка. Однако Вооруженные Силы Украины надежно удерживают оборону.

Сколько техники уже потеряли оккупанты:

личный состав 28 500 (+200) человек ликвидирован;

танки – 1 254 (+3) единицы;

ББМ (боевые бронированные машины) – 3 063 (+20) единицы;

артиллерийские системы – 595 (+9) единиц;

РСЗО (реактивные системы залпового огня) – 199 единиц;

средств ПВО (противовоздушная оборона) – 93 (+2) единицы;

самолеты – 203 (+1) единицы;

вертолеты – 167 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотники) – 455 (+14) единиц;

крылатые ракеты – 103 (+1) единицы;

корабли и катера – 13 единиц;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 157 (+20) единиц;

специальная техника – 43 единицы.

Важно – сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 19 мая: смотрите видео