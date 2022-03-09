Украинские защитники разбили вражескую колонну в Луганской области

9 марта пограничники вместе с Вооруженными силами и другими защитниками разбили вражескую колонну оккупантов.

В ведомстве отметили, что российские оккупанты ежедневно и каждую ночь терпит потери. Чувство страха от уничтожения заставляет россиян оставлять оружие, технику и сдаваться в плен.

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Пограничники Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины вместе с Вооруженными силами и другими защитниками продолжают мужественно стоять на защите страны,

говорится в сообщении.

В ГНСУ добавили, что кроме уничтожения вражеской ДРГ вблизи Андреевки Балаклейского района Харьковской области и взятия в плен нападающего, до этого в Луганской области пограничники и воины ВСУ отбили нападение орков, которые планировали прорвать оборону наступая с бронетехникой.

"Результат – продвижение колонны остановлено, врагу нанесены потери, уничтожены БМП", – написали в ведомстве.

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