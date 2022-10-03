Украинские защитники сбили российские Ка-52, Су-25 и 8 беспилотников: 8 атак отбиты на фронте

Враг продолжает пытаться полностью оккупировать Донецкую область и удержать ранее захваченные территории. Однако планы оккупантов разрушают наши защитники.

Об актуальной ситуации на фронте на утро 3 октября доложили в Генеральном штабе ВСУ.

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Враг бьет по военной и гражданской инфраструктуре

Оккупанты регулярно совершают обстрелы не только по позициям ВСУ, но и бьют по гражданской инфраструктуре. Так, за минувшие сутки, 2 октября, враг стрелял из танков и артиллерии разных типов:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области;

– в районах населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменское и Спорное;

– в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменское и Спорное; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Федоровка, Раздоловка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповка и Юрьевка;

– в районах населенных пунктов Федоровка, Раздоловка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповка и Юрьевка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времевка, Великая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Зализничное и Мала Токмачка. На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения.