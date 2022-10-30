Еще минус один вражеский штурмовик: украинские защитники сбили российский Су-25

30 октября 2022 , 23:10
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Источник:

Воздушные силы ВСУ

Вражеский штурмовик приземлили на Юге Украины. В общей сложности с начала полномасштабной войны наши воины уничтожили уже 275 самолетов российской армии.

Вражеский Су-25 сбили около 8 утра 30 октября в южном направлении. Штурмовик приземлили наши зенитные ракетные подразделения. Об этом сообщили в воздушных силах.

Кстати Почти тысяча ликвидированных россиян в сутки: потери врага по состоянию на 30 октября

Украинские воины сбили Су-25 / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Отметим, что Су-25 – одноместный бронированный дозвуковой самолет. 

 
Автор: Юлія Лобурак