СБУ сообщает, что украинские защитники уничтожили большое подразделение вагнеровцев на Донбассе. Это стало известно из перехваченного разговора оккупанта с его женой.

Новый телефонный разговор, перехвативший СБУ, свидетельствует о том, что после ликвидации элитной части вагнеровцев рядовые российские военные теперь боятся воевать с ВСУ.

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"Туда, где рубеж надо взять, туда ПВК-шников (вагнеровцев – 24 канал) вон сколько загнали... А толку от них нет**я нет. Там они все легли , эти ПВК-шники. Это, бл*н, спецназ подготовлен! Они все пали. Ну не все, там остатки какие-то остались", – говорит оккупант своей жене.

Он подчеркнул, что больше не видит выходов из этой ситуации. "Пошли они со своей армией", - ответила ему жена.

Слушайте запись перехваченного разговора оккупанта с женой:



В СБУ добавили, что кафиры всегда могут сдаться в плен. чтобы сохранить себе жизнь. Для этого есть специальная горячая телефонная линия – 2402 (работает как для русских, так и украинских номеров).

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказывал, что бойцов частной военной компании "Вагнера" перебросили на территорию Донецкой области . "Россия использует ППК "Вагнер" как фактически "пушечное мясо"", - заявил он.

Вагнеровцы хотели расторгнуть контракты

Российские захватчики общались с боевиками ППК "Вагнера" , с которыми они и сотрудничали во время обострения в 2015-2016 годах.

В своих рассказах наемники говорили, что не видели ничего более ужасного, чем война против Украины. По их словам, война против повстанцев в Сирии, подавление оппозиции в ЦАР, были просто прогулкой по сравнению с тем, что им устроили защитники Украины сейчас.

Российские захватчики хотели найти адвоката и расторгнуть контракт с армией. Однако, поскольку россиянам катастрофически не хватает сил и средств, генералы отменили даже плановые отпуска для всего контингента.

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