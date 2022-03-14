Украинские защитники уничтожили до двух взводов россиян на направлении Волновахи

В ОТУ "Север" рассказали об успехах во время боевых действий на Донбассе. Так украинские защитники удачно отбили атаку врага на Донецком и Волновахском направлениях.

Украинские воины вовремя обнаружили противника. Войска агрессора пытались атаковать в направлении Волновахи.

Стоит прочесть Русский солдат, тебя здесь никто не боится: новые обращения киевских "Валькирий"

В результате боя уничтожили 2 взвода пехоты России

В результате боя было уничтожено 4 БМП и до двух взводов пехоты,

– сказали в ОТУ "Север".

Украинские защитники говорят, что 14 марта украинская авиация и артиллерия постаралась и уничтожила скопления военной техники и колонны врага. Следовательно, колонна обеспечения, а именно более 12 единиц российской автомобильной техники, никогда не доедет до места назначения.

Смотрите объяснение от Арестовича: почему срабатывает тревога по всей стране