Українські воїни вчасно виявили противника. Війська агресора намагались атакувати у напрямку Волновахи.

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Внаслідок бою знищили 2 взводи піхоти Росії

В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти,

– сказали в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

Українські захисники кажуть, що протягом 14 березня українська авіація та артилерія постаралась і знищила скупчення військової техніки та колони ворога. Відтак колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць російської автомобільної техніки, ніколи не доїде до місця призначення.

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