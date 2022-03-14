24 канал отримав нові відео звернень жінок, які долучились до Збройних Сил та територіальної оборони, щоб дати відсіч російській окупаційній армії.

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Зараз окупант вирішив прийти до Києва і ми тут його вже чекаємо. Русскій солдат, тебе тут ніхто не боїться! "Валькірії" Києва готові пліч-о-пліч з нашими чоловіками вбивати тебе,

– каже одна з захисниць Василина.

Інша "валькірія" Сандра у мирний час писала у культурній та продакшн сферах.

Зараз ви прийшли на мою землю, щоб вбивати людей, не дивлячись на те, чи діти це, чи вагітні жінки. Ви бомбите лікарні та школи. І я вам цього пробачити не можу. Запам'ятайте, ви – покійники! І фізично, й інформаційно,

– каже вона.

Важливо Далі буде гірше, – автор "Броньованого розуму" про психологічний стан окупантів

Вона також наголосила, що потурбується про те, щоб кадри із рішенням Гаазького трибуналу щодо злочинів російських окупантів в Україні побачили їхні діти та навіть їхні правнуки.