Украинские защитники уничтожили несколько колонн техники в Николаевской и Сумской области

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6 утра 19 марта 2022 года.

Согласно заметке, в течение суток, украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области.

Важно Из-за огромных потерь враг может начать открытую мобилизацию, – Генштаб ВСУ

Отмечается, что потери врага пока уточняются.

"Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Мордвичев", – сообщили в Генштабе ВСУ.

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