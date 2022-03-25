Украинские защитники уничтожили представителей Росгвардии из Чечни и взяли много "трофеев"
Источник:Гентштаб ВСУ
Храбрые украинские воины нанесли врагу очередной удар. Им удалось разбить бригаду самого большого соединения войск Росгвардии.
Воины отдельной горно-штурмовой бригады нанесли оккупантам мощный удар. Наши герои не только ликвидировали нескольких врагов, но и забрали много "трофеев".
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Очередная победа
Украинские защитники ликвидировали троих представителей 46-й отдельной бригады оперативного назначения нацгвардии России. Это крупнейшее соединение войск Росгвардии, базирующееся в Чечне.
Кроме того, ВСУ захватили "трофеи": невредимый БТР-80 и оружие – пулеметы, автоматы и снайперскую винтовку Драгунова с боеприпасами.
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