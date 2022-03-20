Украинские защитники уничтожили вражеский склад с горючим на Луганщине

Военные из 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили склад рашистов на Луганщине. Также они ликвидировали часть техники.

Об этом 20 марта сообщили в Министерстве обороны Украины. Они опубликовали видео, где виден момент точного попадания в склад россиян с боекомплектом и горюче-смазочными материалами.

К теме Почти каждые две минуты в Украине уничтожается один рашист, – Ткаченко

Кроме этого, защитники уничтожили один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль.

"Бонусом являются искренние и радостные эмоции наших армейцев во второй половине видео, потому что здесь как в песне, а "из песни слов не выкинешь", – написали в Минобороны.

Момент уничтожения вражеского состава: смотрите видео (нецензурная лексика, 18+)

Еще одна победа

В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что Силы специальных операций полностью уничтожили машины обеспечения оккупантов, которым не удалось добраться до места назначения. Защитники показали фото техники рашистов.