Про це 20 березня повідомили у Міністерстві оборони України. Вони опублікували відео, де видно момент точного попадання в склад росіян з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами.

До теми Майже кожні дві хвилини в Україні знищується один рашист, – Ткаченко

Крім цього, захисники знищили один ворожий танк та паливозаправний автомобіль.

"Бонусом є щирі та радісні емоції наших армійців у другій половині відео, тому що тут як у пісні, а "з пісні слів не викинеш", – написали у Міноборони.

Момент знищення ворожого складу: дивіться відео (нецензурна лексика, 18+)

Ще одна перемога

У Генштабі Збройних Сил України повідомили, що Сили спеціальних операцій повністю знищили машини забезпечення окупантів, яким не вдалось дістатись до місця призначення. Захисники показали фото техніки рашистів.