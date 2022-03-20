Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подивився на інформацію Генштабу ЗСУ під іншим кутом.

Зверніть увагу Путін недооцінив, як Україна відреагує, – ексклюзивне інтерв'ю з генералом США Ходжесом

Статистика, яка сильно б'є по окупантах

За 24 дні війни окупанти втратили 15 тисяч військовослужбовців. Згідно із підрахунками міністра, 24 дні – це 576 годин, або ж 34 560 хвилин.

Тобто майже кожні 2 хвилини в Україні знищується один рашист. Ця статистика набагато сильніше б'є по окупантах,

– наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, що, за інформацією Генштабу ЗСУ, загальні втрати ворожого особового складу – 14 700 осіб, танків – 476 одиниць, бойових броньованих машин – 1 487 одиниць.

Важливо – Ворог змінює тактику: дивіться відео