Украинские защитники уничтожили вражескую артиллерийскую батарею Д-30
24 марта 2022 , 22:02Читати новину українською
Наши "боги войны" продолжают наносить оккупантам сокрушительные удары. У врага стало на одну артиллерийскую батарею меньше.
Украинские защитники мастерски уничтожают силы российской армии. Враг терпит огромные потери личного состава и боевой техники.
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Уничтожение вражеской батареи
Усилиями 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко вражеская артиллерийская батарея Д-30 прекратила свое существование. Такая судьба будет ждать всех их "коллег", которые пришли в Украину с оружием.
Видео уничтожения вражеской батареи Д-30
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