Украинские защитники в третий раз за войну разгромили "элиту" российских войск под Изюмом
Наши защитники снова разбили "элитную" дивизию российских войск под Изюмом в Харьковской области. От предыдущего разгрома прошло всего несколько дней.
Эти войска оккупанты в очередной раз подтянули с перегруппировки, но 21 июня украинские защитники снова их уничтожили. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.
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Предварительный разгром "элиты"
"Элитные" войска России уже не в первый раз отправят за кораблем на этом направлении. Предыдущий разгром был 15 – 16 июня. Тогда под Изюмом украинским защитникам удалось уничтожить часть танковых войск.
Впечатляет, что среди погибших были ребята по 19 – 20 лет. В частности, это уроженцы Красноярского края, Тамбова, Карелии, Иркутской области. Вероятно, такой молодой возраст свидетельствует, что Кремлю уже некого отправлять на войну.
Кстати, также в разведке сообщили, что вражеская 16 отдельная бригада специального назначения сбегает из-под Славянска. Оккупанты накивали пятками из-за потери боеспособности.
Потери россиян
Оккупанты несут бешеные потери на войне в Украине. В частности, с 24 февраля ВСУ уже ликвидировали 34 530 российских солдат. За последние сутки эта цифра увеличилась на сотню захватчиков. Кроме того, украинские защитники "отминусовали" немало техники врага:
- танков – 1 507 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 3 637 (+5) единиц,
- артиллерийских систем – 753 (+3) единиц,
- реактивных систем залпового огня – 241 (+1) единица,
- средств противовоздушной обороны – 99 единиц,
- самолетов – 216 единиц,
- вертолетов – 183 единицы,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 622 (+2) единиц,
- крылатых ракет – 137 единиц,
- кораблей и катеров – 14 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 553 (+5) единиц,
- специальной техники – 60 единиц.
Британская разведка выяснила, что с конца марта Россия умалчивает о своих потерях. Боевики квазиреспублик на Донбассе сообщили о нескольких тысячах своих ликвидированных. Их общие потери составляют более 10 тысяч бойцов, из них более 2 тысяч – погибших, 8 тысяч – ранены.
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