Украинские защитники в третий раз за войну разгромили "элиту" российских войск под Изюмом

Наши защитники снова разбили "элитную" дивизию российских войск под Изюмом в Харьковской области. От предыдущего разгрома прошло всего несколько дней.

Эти войска оккупанты в очередной раз подтянули с перегруппировки, но 21 июня украинские защитники снова их уничтожили. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

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Предварительный разгром "элиты"

"Элитные" войска России уже не в первый раз отправят за кораблем на этом направлении. Предыдущий разгром был 15 – 16 июня. Тогда под Изюмом украинским защитникам удалось уничтожить часть танковых войск.

Впечатляет, что среди погибших были ребята по 19 – 20 лет. В частности, это уроженцы Красноярского края, Тамбова, Карелии, Иркутской области. Вероятно, такой молодой возраст свидетельствует, что Кремлю уже некого отправлять на войну.

Кстати, также в разведке сообщили, что вражеская 16 отдельная бригада специального назначения сбегает из-под Славянска. Оккупанты накивали пятками из-за потери боеспособности.

Потери россиян

Оккупанты несут бешеные потери на войне в Украине. В частности, с 24 февраля ВСУ уже ликвидировали 34 530 российских солдат. За последние сутки эта цифра увеличилась на сотню захватчиков. Кроме того, украинские защитники "отминусовали" немало техники врага:

танков – 1 507 (+3) единиц,

боевых бронированных машин – 3 637 (+5) единиц,

артиллерийских систем – 753 (+3) единиц,

реактивных систем залпового огня – 241 (+1) единица,

средств противовоздушной обороны – 99 единиц,

самолетов – 216 единиц,

вертолетов – 183 единицы,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 622 (+2) единиц,

крылатых ракет – 137 единиц,

кораблей и катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 553 (+5) единиц,

специальной техники – 60 единиц.

Британская разведка выяснила, что с конца марта Россия умалчивает о своих потерях. Боевики квазиреспублик на Донбассе сообщили о нескольких тысячах своих ликвидированных. Их общие потери составляют более 10 тысяч бойцов, из них более 2 тысяч – погибших, 8 тысяч – ранены.

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