В Харьковской области украинские защитники взяли в плен бойцов росгвардии

Во время наступательной операции в Харьковской области наши бойцы взяли в плен оккупантов. Все они военнослужащие росгвардии.

Произошло это в результате нескольких стрелковых боев подразделением одного из батальонов 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области.

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В пресс-службе бригады отметили, что оккупанты оказывали ожесточенное сопротивление, однако потерпели поражение.

После боя пленным оккупантам оказали первичную медицинскую помощь,

– заверили наши бойцы.

ВСУ захватили в плен мобилизованных из Алчевска и квазиреспублики "лнр"

В руки Вооруженных Сил Украины попали мобилизованный захватчик из оккупированного Алчевска и 2 оккупанта из так называемой "лнр". Один из них заявил, что его принудительно мобилизовали в российскую армию, а военного опыта у него нет.

Как отметили в Национальной гвардии Украины, оккупанты попадут в общий обменный фонд. Это означает, что в будущем их могут поменять на украинских военных.

Что происходит на Харьковщине

Согласно данным аналитиков американского Института изучения войны, ВСУ совершили мощную атаку на врага у Балаклеи и Вербовки Харьковской области. Поэтому российские оккупанты могли отойти на левый берег реки Северский Донец.

Недавно появилась информация об освобождении нескольких населенных пунктов в Балаклейской общине. Впрочем, людей призвали соблюдать информационную тишину и ждать официальной информации.

На оккупированной территории Харьковщины оккупанты несут многочисленные потери. Как сообщили в Генштабе, есть подразделения, в которых 40% тяжелораненых и убитых.

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