Сталося в результаті кількагодинних стрілецьких боїв підрозділом одного з батальйонів 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини.

Важливо На Харківщині ЗСУ взяли в полон 20-річних російських військових

У пресслужбі бригади зазначили, що окупанти чинили запеклий супротив, проте зазнали поразки.

Після бою полоненим окупантам надали первинну медичну допомогу,

– запевнили наші бійці.

ЗСУ захопили у полон мобілізованих з Алчевська та квазіреспубліки "лнр"

У руки Збройних Сил України потрапили мобілізований загарбник з окупованого Алчевська та 2 окупанти з так званої "лнр". Один з них заявив, що його примусово мобілізували до російської армії, а військового досвіду у нього немає.

Як зазначили в Національній гвардії України, окупанти потраплять до загального обмінного фонду. Це означає, що в майбутньому їх зможуть поміняти на українських військових.

Що відбувається на Харківщині

Згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ЗСУ здійснили потужну атаку на ворога біля Балаклії та Вербівки Харківської області. Через це російські окупанти могли відійти аж на лівий берег річки Сіверський Донець.

Нещодавно з'явилась інформація про звільнення кількох населених пунктів у Балаклійській громаді. Утім людей закликали дотримуватись інформаційної тиші й чекати офіційної інформації.

На окупованій території Харківщини окупанти зазнають численних втрат. Як повідомили у Генштабі, є підрозділи, в яких 40% важкопоранених і вбитих.

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