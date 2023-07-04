ВСУ без всякого выстрела взяли в плен россиян: притворились их приспешниками
Украинские защитники не перестают удивлять своей изобретательностью. Чтобы взять в плен нескольких захватчиков, они притворились русскими военнослужащими и заставили оккупантов сдать оружие.
Обменный фонд удалось пополнить без всякого выстрела, только хитростью и изобретательностью. Соответствующее видео было распространено в сети. События происходили в Урожайном Донецкой области.
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На распространенных кадрах видно, как растерянные россияне поверили украинским защитникам и сдали оружие. Более того, один из оккупантов даже "узнал" кого-то из защитников, и тот сразу же этому подыграл, чтобы усыпить его бдительность.
Когда россияне поняли, что их обманули – было слишком поздно. К слову, монтаж видео заслуживает отдельного Оскара, как игра наших военных.
ВСУ взяли в плен россиян: видео
Важно ! Российские воины и сами с радостью сдаются в плен. Ведь ситуация на фронте часто сложна, а отступать им запрещено, они и боятся – поскольку в этом случае их ждет расстрел своими же. Поэтому лучше всего, что они могут сделать – это сдаться в плен ВСУ.
Уже на "безопасные" территории они быстро или переобуваются, или действительно хотят донести правду, но рассказывают страшные вещи о российской армии.
Рассказывающие русские пленные
- Российское командование бросает на фронт своих военных без подготовки и готово жертвовать их жизнями ради поставленных целей. А высшие по званию военнослужащие в лучших традициях русской армии используют "дедовщину", угрожая солдатам физической расправой.
- Командование противника продает своим же солдатам товары, которые передали им из России как гуманитарную помощь.