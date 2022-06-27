Украинские зенитчики уничтожили еще один российский ударный вертолет Ка-52

Идут 124 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Страна-агрессорка продолжает нести значительные потери в живой силе и технике.

Сегодня, 27 июня, российские кафиры потеряли еще один ударный вертолет. Об этом сообщил директор Международного центра по противодействию российской пропаганде и боец 95 ОГШБр Юрий Кочевенко на своей странице в фейсбуке.

Читайте также У Байдена подтвердили, что Вашингтон передаст Украине ПВО средней и большой дальности

ВСУ ликвидировали еще один вертолет кафиров

В список ликвидированных "птичек" врага добавился еще один дорогостоящий Ка-52 . Юрий Кочевенко отметил, что уничтожили вертолет россиян зенитчики 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

Военный прикрепил к сообщению видео, в котором видно, что по вражескому вертолету попал украинский снаряд. После этого Ка-52 россиян успешно пошел на аварийное понижение .

Украинские зенитчики попали по враждебному Ка-52: смотрите видео

Ибо это наше небо! Верьте в ВСУ!

– добавил украинский военный.

Где украинские воины успешно отбили атаки врага 27 июня

По актуальному сведению Генштаба, россияне продолжают пытаться наступать и вести разведку боем по всей линии фронта. Вместе с тем, наши защитники и защитницы 27 июня успешно сдержали и отбили ряд штурмов врага сразу на нескольких направлениях:

В Харьковской области российские кафиры пытались вернуть утраченные ранее позиции и попытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка. Впрочем, ВСУ успешно отразили штурм россиян – так же, как и в направлениях Довгаловки и Залимана.

– так же, как и в направлениях Довгаловки и Залимана. На Славянском направлении противник намеревался взять под контроль Мазановку и вел наступательные действия со стороны Довгенького, однако встретил решительное сопротивление украинских защитников и защитниц, был вынужден с потерями отойти .

. На Донбассе наступательные действия враг вел в направлении Подлесное – Лисичанск, пытаясь отвлечь внимание подразделений ВСУ, однако также безуспешно отошел на ранее занятые позиции. Кроме того, безуспешную разведку боем оккупанты совершили вблизи Берестового, неудачно наступали в направлении Медная Рыжая – Клиново, – в обоих случаях захватчики отошли.

оккупанты совершили вблизи Берестового, неудачно наступали в направлении Медная Рыжая – Клиново, – в обоих случаях захватчики отошли. Еще одна попытка россиян вести наступательные действия в направлении Петровское – Шевченко ВСУ также удачно остановили.

По теме – потери врага по состоянию на 27 июня: смотрите видео