Украинские туристы застряли в Египте: известно, когда вылетит задержанный рейс

Самолет с украинскими туристами, которые застряли в курортном городе Хургада в Египте, сможет вылететь в Украину 29 июля около 11:30 по киевскому времени. Именно в воскресенье утром из Украины в Хургаду смогли доставить деталь самолета, которую нужно было заменить.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря туроператора Join Up! Екатерину Резниченко.

24 канал сообщал, более 200 украинских отдыхающих от утра 28 июля не могут вылететь во Львов из курортной Хургады.

У самолета было пробито колесо. Доставить колесо из Украины в течении нескольких часов – нереальная задача. Соответственно, его смогли доставить только сегодня. Это было сделано настолько быстро, насколько возможно,

– рассказала представитель Join Up!

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Она также сообщила, что пассажиры рейса Хургада – Львов уже прошли паспортный контроль.

"Люди сейчас уже находятся в транзитной зоне. Они прошли паспортный контроль и вылетят в ближайшие полчаса-час. Примерно в 11:30 они должны вылетать. Мне написали, что уже началась посадка на рейс. Туристам было предоставлено питание, проживание, все необходимые трансферы. В аэропорту они не сидели. Все было предоставлено по правилам воздушных перевозок", – заверила Резниченко.

К слову, недавно украинские туристы застряли в Барселоне.