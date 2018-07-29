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Українські туристи застрягли в Єгипті: відомо, коли вилетить затриманий рейс

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Українські туристи застрягли в Хургаді
Українські туристи застрягли в Хургаді / Ілюстративне фото

Літак з українськими туристами, які застряли у курортному місті Хургада в Єгипті, зможе вилетіти в Україну 29 липня близько 11:30 за київським часом. Саме у неділю вранці з України в Хургаду змогли доставити деталь літака, яку потрібно було замінити.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-секретаря туроператора Join Up! Катерину Резніченко.

24 канал повідомляв, більше 200 українських відпочивальників від ранку 28 липня не можуть вилетіти до Львова з курортної Хургади.

У літака було пробите колесо. Доставити колесо з України протягом кількох годин – нереальне завдання. Відповідно, його змогли доставити тільки сьогодні. Це було зроблено настільки швидко, наскільки можливо,
– розповіла представниця Join Up!

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Вона також повідомила, що пасажири рейсу Хургада – Львів вже пройшли паспортний контроль.

"Люди зараз вже перебувають у транзитній зоні. Вони пройшли паспортний контроль і вилетять у найближчі півгодини-годину. Приблизно об 11:30 вони повинні вилітати. Мені написали, що вже почалася посадка на рейс. Туристам було надано харчування, проживання, всі необхідні трансфери. В аеропорту вони не сиділи. Все було надано за правилами повітряних перевезень", – запевнила Резніченко.

До слова, нещодавно українські туристи застрягли в Барселоні.

Теги: Новини України Українські туристи застрягли за кордоном Єгипет авіація відпочинок Подорожі Скандал
Джерело: 24 Канал
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