00:20
29 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Мучимося, без води, без грошей": українці знову застрягли у Єгипті через поломку літака

22
Понад 200 туристів з України застрягли у єгипетській Хургаді
Понад 200 туристів з України застрягли у єгипетській Хургаді / ТСН

Укотре українські туристи не можуть вилетіти з Єгипту. Цього разу понад 200 українських відпочивальників від ранку 28 липня не можуть вилетіти до Львова з курортної Хургади.

Про це розповіла одна із туристок, передає ТСН.

Читайте також: Авіаперевізник Bravo вкотре відзначився: українські туристи знову застрягли в аеропорту

За словами жінки, що назвалася Тетяною, літак з відпочивальниками мав вилетіти о 7:20 ранку за місцевим часом (8:20 за Києвом), але авіалайнер зламався.

"Нам сказали, що здулося колесо та воно потребує заміни. Його пообіцяли привезти з Києва, але літак з Києва також не прилетів. Нас протримали в літаку годину, пізніше сказали виходити та забирати свої речі. Дві години тримали без води, без їжі у багажному відділенні аеропорту, потім люди підняли скандал, і нас відвезли до готелю", – переконує жінка.

Водночас вона додає, що застряглим туристам лише раз дали пообідати та пообіцяли на 11:00 відвезти до аеропорту. У зазначений час пасажири літака зібралися у вестибюлі готелю, але за ними ніхто не приїхав.

Нам сказали, що незрозуміло, коли буде літак – завтра чи післязавтра. Ми дзвонили у посольство, на гарячу лінію туроператора Join Up!, але відповіді немає… 220 людей, багато вагітних, дітей. Ми просто мучимося! Сидимо у вестибюлі – хто на підлозі, хто де. Без води, без грошей, бо вже кінець відпочинку. "Оператор "Join Up!" нам сказав, що це не його проблеми, а проблеми перевізника. А хлопці (пілоти цього літака, вони – також з нами у готелі) сказали, що їхньої вини немає, що нас повинен заселити туроператор. Ми його не випускаємо з готелю, тримаємо у "заручниках", бо він хоче тікати,
– додала відпочивальниця.

Як підкреслює туристка, вони є налаштованими рішуче, бо хочуть, щоб цей інцидент набув розголосу і обіцяють позиватися до туроператора.

Додамо, у прес-службі "Join Up!" журналістам підтвердили проблеми із затримкою рейсу, але коли буде вирішено проблеми з літаком, не можуть сказати.

Читайте також: Оприлюднено найнепунктуальніші авіакомпанії в Україні

"Рейс затримано з причини пробиття шасі у літаку, відповідно, це займає багато часу, щоб замінити колесо, усунути цю технічну несправність. Туристам було надано проживання та харчування", – зауважили у компанії.

У Міжнародному аеропорту "Львів" зі свого боку сповістили, що перший літак з Хургади має вилетіти о 00:00 29 липня, а другий цього ж дня о 4:50.

Нагадаємо, нещодавно через масові затримки чартерних рейсів українські туристи масово не могли повернутись додому із популярних курортних країн, зокрема, з Тунісу, Іспанії, Албанії та Грузії. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, до авіакомпаній-порушників буде вжито жорсткі санкції.

Теги: Скандал відпочинок авіація Єгипет Українські туристи застрягли за кордоном Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Знешкоджено та упаковано: українські морпіхи ефектно відправили на той світ окупанта
19 липня , 22:19
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Аршавін був найдивнішим гравцем "Арсенала". Може, це через віскі, він же росіянин, – екс-хавбек "канонірів"
 22 листопада 2016 , 21:49
Суперник збірної України залишився без тренера за місяць до гри у Харкові
 26 липня 2017 , 17:29
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук