"Мучимося, без води, без грошей": українці знову застрягли у Єгипті через поломку літака

Укотре українські туристи не можуть вилетіти з Єгипту. Цього разу понад 200 українських відпочивальників від ранку 28 липня не можуть вилетіти до Львова з курортної Хургади.

Про це розповіла одна із туристок, передає ТСН.

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За словами жінки, що назвалася Тетяною, літак з відпочивальниками мав вилетіти о 7:20 ранку за місцевим часом (8:20 за Києвом), але авіалайнер зламався.

"Нам сказали, що здулося колесо та воно потребує заміни. Його пообіцяли привезти з Києва, але літак з Києва також не прилетів. Нас протримали в літаку годину, пізніше сказали виходити та забирати свої речі. Дві години тримали без води, без їжі у багажному відділенні аеропорту, потім люди підняли скандал, і нас відвезли до готелю", – переконує жінка.

Водночас вона додає, що застряглим туристам лише раз дали пообідати та пообіцяли на 11:00 відвезти до аеропорту. У зазначений час пасажири літака зібралися у вестибюлі готелю, але за ними ніхто не приїхав.

Нам сказали, що незрозуміло, коли буде літак – завтра чи післязавтра. Ми дзвонили у посольство, на гарячу лінію туроператора Join Up!, але відповіді немає… 220 людей, багато вагітних, дітей. Ми просто мучимося! Сидимо у вестибюлі – хто на підлозі, хто де. Без води, без грошей, бо вже кінець відпочинку. "Оператор "Join Up!" нам сказав, що це не його проблеми, а проблеми перевізника. А хлопці (пілоти цього літака, вони – також з нами у готелі) сказали, що їхньої вини немає, що нас повинен заселити туроператор. Ми його не випускаємо з готелю, тримаємо у "заручниках", бо він хоче тікати,

– додала відпочивальниця.

Як підкреслює туристка, вони є налаштованими рішуче, бо хочуть, щоб цей інцидент набув розголосу і обіцяють позиватися до туроператора.

Додамо, у прес-службі "Join Up!" журналістам підтвердили проблеми із затримкою рейсу, але коли буде вирішено проблеми з літаком, не можуть сказати.

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"Рейс затримано з причини пробиття шасі у літаку, відповідно, це займає багато часу, щоб замінити колесо, усунути цю технічну несправність. Туристам було надано проживання та харчування", – зауважили у компанії.

У Міжнародному аеропорту "Львів" зі свого боку сповістили, що перший літак з Хургади має вилетіти о 00:00 29 липня, а другий цього ж дня о 4:50.