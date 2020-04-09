Украинские военные дали достойный отпор на Донбассе: много раненых оккупантов
За сутки 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства, 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Один украинский военнослужащий получил ранение. Пострадали 5 пророссийских боевиков.
Оккупанты открыли огонь из запрещенного минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 4 раза открывал огонь по подразделениям Объединенных сил неподалеку:
- Павлополь;
- села Гнутово;
- Марьинки;
- Старогнатовка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации совершили 4 обстрела поблизости
- Новоалександровки;
- Орехово;
- Зайцево.
В ООС уверяют, что украинские защитники, держа оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор.
По предварительным данным разведки, 8 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил "отправили на лечение" по меньшей мере 5 российских наемников, всех – с ранениями различной степени тяжести.
С начала текущих суток российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Красногоровки и Новомихайловка.
В пресс-штабе добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 43 военнослужащих. Последним погиб 23-летний Александр Маланчук из Черновцов. Поименный список героев – здесь.
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