Украинские военные дали достойный отпор на Донбассе: много раненых оккупантов

За сутки 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства, 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Один украинский военнослужащий получил ранение. Пострадали 5 пророссийских боевиков.

Оккупанты открыли огонь из запрещенного минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 4 раза открывал огонь по подразделениям Объединенных сил неподалеку:

Павлополь;

села Гнутово;

Марьинки;

Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации совершили 4 обстрела поблизости

Новоалександровки;

Орехово;

Зайцево.

В ООС уверяют, что украинские защитники, держа оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор.

По предварительным данным разведки, 8 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил "отправили на лечение" по меньшей мере 5 российских наемников, всех – с ранениями различной степени тяжести.

С начала текущих суток российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Красногоровки и Новомихайловка.

В пресс-штабе добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 43 военнослужащих. Последним погиб 23-летний Александр Маланчук из Черновцов. Поименный список героев – здесь.



Карта оккупированных территорий / 24 канал