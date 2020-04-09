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      Українські військові дали гідну відсіч на Донбасі: багато поранених окупантів

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      Як минула доба на Донбасі / 24 канал

      Упродовж доби 8 квітня збройні формування Російської Федерації, вкотре порушуючи взяті на себе зобов’язання, 8 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Один український військовий отримав поранення. Натомість постраждало 5 проросійських бойовиків.

      Окупанти відкрили вогонь із забороненої мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 4 рази відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил неподалік:

      • Павлополя;
      • села Гнутове;
      • Мар’їнки;
      • Старогнатівки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до 4 обстрілів поблизу:

      • Новоолександрівки;
      • Оріхового;
      • Зайцевого.

      В ООС запевняють, що українські захисники, тримаючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч.

      За попередніми даними розвідки, 8 квітня військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил "відправили на лікування" щонайменше 5 російських найманців, усіх – з пораненнями різного ступеня важкості.

      Від початку поточної доби російські окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню поблизу Красногорівки й Новомихайлівки.

      У пресштабі додали, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 43 військових. Останнім загинув 23-річний Олександр Маланчук з Чернівців. Поіменний список героїв тут.

      донбас окуповані території карта схід україна війна
      Карта окупованих територій / 24 канал

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Луганська Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Україна – Росія Проросійські бойовики Окуповані території
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