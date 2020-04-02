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      Украинские военные дали достойный отпор на Донбассе: оккупанты понесли потери

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      Как прошли сутки на Донбассе / 24 канал

      В течение суток 1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Трое украинских военных получили ранения. Однако потери понесли пророссийские боевики.

      Оккупанты открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями оружия, артиллерийских систем, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открыл огонь вблизи:

      • Новотошковского – в течение двух часов российские наемники выпустили в сторону наших защитников около 25 артиллерийских снарядов и 170 минометных мин;
      • Хутора Вольного;
      • Орехово.

      Уже несколько дней подряд традиционно высокую активность оккупанты проявляют в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь зафиксировано 11 обстрелов неподалеку:

      • Павлополя;
      • Песков;
      • Марьинки;
      • Новомихайловки;
      • Красногоровки;
      • Николаевки.

      Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинское учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь.

      По предварительным данным разведки, 1 апреля военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта, по меньшей мере 3 – получили ранения.

      С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 43 военных – поименный список героев здесь.

      окупований донбас карта мапа схід
      Карта оккупированных территорий / 24 канал

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Луганска Новости Донецка Жертвы Оккупированные территории Пророссийские боевики Новости России Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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