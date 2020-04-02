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      Українські військові дали гідну відсіч на Донбасі: окупанти зазнали втрат

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      Як минула доба на Донбасі / 24 канал

      Упродовж доби 1 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Троє українських військових отримали поранення. Однак втрати зазнали проросійські бойовики.

      Окупанти відкривали вогонь із забороненої мінськими домовленостями зброї, артилерійських систем, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкрив вогонь поблизу:

      • Новотошківського – протягом двох годин російські найманці випустили у бік наших захисників близько 25 артилерійських снарядів та 170 мінометних мін;
      • Хутора Вільного; 
      • Оріхового.

      Уже кілька днів поспіль традиційно високу активність окупанти проявляють в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут зафіксовано 11 обстрілів неподалік:

      • Павлополя;
      • Пісків;
      • Мар’їнки;
      • Новомихайлівки;
      • Красногорівки;
      • Миколаївки.

      Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Постраждалих вчасно доправили до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу.

      За попередніми даними розвідки, 1 квітня, військовослужбовці ліквідували одного російського окупанта, щонайменше 3 – отримали поранення.

      З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 43 військових – поіменний список героїв тут.

      окупований донбас карта мапа схід
      Карта окупованих територій / 24 канал

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Луганська Новини Донецька Жертви Окуповані території Проросійські бойовики Новини Росії Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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