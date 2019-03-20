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      Украинские военные нанесли потери пророссийским боевикам на Донбассе

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      Ситуация на Донбассе: ликвидированы 3 пророссийских боевика
      Ситуация на Донбассе: ликвидированы 3 пророссийских боевика / 24 канал (иллюстративное фото)

      Ни один украинский военный не погиб в течение 19 марта в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. При этом украинские бойцы уничтожили 3 и ранили еще 3 пророссийских боевиков, которые не прекращали своих обстрелов.

      Также бойцы ООС огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожили 1 единицу военной автотехники противника, сообщили в штабе ООС.

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      В течение суток российские оккупационные силы 7 раз обстреляли позиции сил ООС. При этом враг 6 раз применил запрещенное минскими соглашениями оружие и выпустил 51 мину калибров 120 и 82 миллиметра.

      Так, украинских защитников Марьинки пророссийские боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

      Вблизи Новоалександровки оккупанты дважды ударили из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Крымского – дважды из минометов 120-го и 82-го калибров.

      В Новолуганском боевики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и ручных противотанковых гранатометов; в Новотошковском – из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      От начала 20 марта российские оккупационные войска обстреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе Лебединского. В результате обстрела 1 украинский военный получил ранение.

      Украинское подразделение, которое попало под обстрел, ответило адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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