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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Українські військові завдали втрат проросійським бойовикам на Донбасі

      104 Читать новость на русском
      Ситуація на Донбасі: ліквідовано 3 проросійських бойовиків
      Ситуація на Донбасі: ліквідовано 3 проросійських бойовиків / 24 канал (ілюстративне фото)

      Жоден український військовий не загинув протягом 19 березня в зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі. При цьому українські бійці знищили 3 та поранивши ще 3 проросійських бойовиків, які не припиняли своїх обстрілів.

      Також бійці ООС вогнем у відповідь з протитанкового ракетного комплексу знищили 1 одиницю військової автотехніки противника, повідомили у штабі ООС.

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      Протягом доби російські окупаційні сили 7 разів обстріляли позиції сил ООС. При цьому ворог 6 разів застосував заборону мінськими угодами зброю та випустив 51 міну калібрів 120 та 82 міліметри.

      Так, українських захисників Мар’їнки проросійські бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів.

      Поблизу Новоолександрівки окупанти двічі вдарили з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі Кримського – двічі з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

      Біля Новолуганського бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та ручних протитанкових гранатометів; біля Новотошківського – з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

      Від початку 20 березня російські окупаційні війська обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у районі Лебединського. Внаслідок обстрілу 1 український військовий зазнав поранення.

      Український підрозділ, який потрапив під обстріл, відповів адекватним вогнем. Втрати окупантів уточнюються.

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      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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