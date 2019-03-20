Українські військові завдали втрат проросійським бойовикам на Донбасі

Жоден український військовий не загинув протягом 19 березня в зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі. При цьому українські бійці знищили 3 та поранивши ще 3 проросійських бойовиків, які не припиняли своїх обстрілів.

Також бійці ООС вогнем у відповідь з протитанкового ракетного комплексу знищили 1 одиницю військової автотехніки противника, повідомили у штабі ООС.

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Протягом доби російські окупаційні сили 7 разів обстріляли позиції сил ООС. При цьому ворог 6 разів застосував заборону мінськими угодами зброю та випустив 51 міну калібрів 120 та 82 міліметри.

Так, українських захисників Мар’їнки проросійські бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новоолександрівки окупанти двічі вдарили з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі Кримського – двічі з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Новолуганського бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та ручних протитанкових гранатометів; біля Новотошківського – з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Від початку 20 березня російські окупаційні війська обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у районі Лебединського. Внаслідок обстрілу 1 український військовий зазнав поранення.

Український підрозділ, який потрапив під обстріл, відповів адекватним вогнем. Втрати окупантів уточнюються.

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