Украинские воины начали проводить учения вблизи оккупантов: репортаж с передовой

Несмотря на постоянные обстрелы, бойцы Объединенных сил осваивают новую практику – обучение на самом нуле, где к оккупантам считанные сотни метров.

Бойцы, которые несут службу под самым Донецком, рассказывают о боевых буднях.

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Враг не молчит никогда, поэтому регулярно приходится его усмирять.

В последнее время сюда заехали снайперы, которые делают прострелку из снайперки. Но иногда бывает, что стреляют либо из Покемона, либо из ПКМ, либо просто из автомата,

– сказал военнослужащий ВСУ Старый.

Однако теперь здесь проводят обучение прямо на передовой. За первой команды на огневые точки за считанные минуты прибегают бойцы. Командование может решить провести такие занятия в любой момент, так же, как и враг не будет предупреждать об атаке. Учения не прекратят даже из-за того, что уже несколько дней как террористы активизировались.

Вместе с собратьями здесь опытный воин на псевдо Физрук. Позывной от профессии – до войны он работал учителем истории и физкультуры. 59-летний воин говорит – в армии как в школе, надо побудить собратьев к самосовершенствованию.

За тренировками внимательно следит командир. Сразу проводит с личным составом совещание и вносит коррективы. Говорит, в целом доволен, но работать надо и дальше.

Так, личный состав надо постоянно держать в боевой готовности. Появляются некоторые нюансы, которые надо или поменять, или докорректировать и есть некоторые вопросы личного состава. Мы прислушиваемся к советам военных и вносим изменения,

– рассказал командир подразделения ВСУ Протон.

Напомним, накануне 24 канал сообщал, что на передовой украинские бойцы испытали сверхсовременный беспилотник, который может совершать до 20 часов непрерывного полета с 15 килограммами груза.