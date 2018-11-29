20:43
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Украинские воины начали проводить учения вблизи оккупантов: репортаж с передовой

      303 Читати новину українською

      Несмотря на постоянные обстрелы, бойцы Объединенных сил осваивают новую практику – обучение на самом нуле, где к оккупантам считанные сотни метров.

      Бойцы, которые несут службу под самым Донецком, рассказывают о боевых буднях.

      Читайте также: Оккупанты в Донбассе цинично обстреляли пропускной пункт "Майорское": красноречивые фото

      Враг не молчит никогда, поэтому регулярно приходится его усмирять.

      В последнее время сюда заехали снайперы, которые делают прострелку из снайперки. Но иногда бывает, что стреляют либо из Покемона, либо из ПКМ, либо просто из автомата,
      – сказал военнослужащий ВСУ Старый.

      Однако теперь здесь проводят обучение прямо на передовой. За первой команды на огневые точки за считанные минуты прибегают бойцы. Командование может решить провести такие занятия в любой момент, так же, как и враг не будет предупреждать об атаке. Учения не прекратят даже из-за того, что уже несколько дней как террористы активизировались.

      Вместе с собратьями здесь опытный воин на псевдо Физрук. Позывной от профессии – до войны он работал учителем истории и физкультуры. 59-летний воин говорит – в армии как в школе, надо побудить собратьев к самосовершенствованию.

      За тренировками внимательно следит командир. Сразу проводит с личным составом совещание и вносит коррективы. Говорит, в целом доволен, но работать надо и дальше.

      Так, личный состав надо постоянно держать в боевой готовности. Появляются некоторые нюансы, которые надо или поменять, или докорректировать и есть некоторые вопросы личного состава. Мы прислушиваемся к советам военных и вносим изменения,
      – рассказал командир подразделения ВСУ Протон.

      Напомним, накануне 24 канал сообщал, что на передовой украинские бойцы испытали сверхсовременный беспилотник, который может совершать до 20 часов непрерывного полета с 15 килограммами груза.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      День в фото. В Киеве пикетировали "айдаровцы", "ленинопад" добрался до России
       9 апреля 2015 , 00:36
      Порошенко поддержал увеличение минимальной зарплаты до 3200 гривен
       26 октября 2016 , 20:37 1
      Названы самые угоняемые в Украине марки автомобилей
       13 августа , 11:10
      Сколько можно сэкономить, используя электромобиль
       6 ноября , 10:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук